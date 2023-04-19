القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ،تناول الأزمة في ‎السودان وبخاصة الوضع الإنساني الخطير جراء الاشتباكات الجارية.وأفاد أبو الغيط بأنه تم الاتفاق خلال الاتصال على أهمية بذل جهد مشترك للمطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وفعال لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين.// انتهى //00:58ت م0013