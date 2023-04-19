عنيزة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستستعد هيئة التراث لتفعيل بيت البسام التراثي في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم بأنشطة ثقافية تراثية، احتفاءً بعيد الفطر 1444هـ خلال الفترة من 2 إلى 4 شوال، وذلك ضمن مساعي الهيئة لإحياء مواقع التراث العمراني في المملكة، وتجهيزها لاستقطاب الزوّار من مختلف فئات المجتمع.وتتضمن الفعاليات الثقافية مجموعة من الفعاليات والأنشطة المعنية بالتراث، وفي مقدمتها العروض التقليدية عبر مشاركة فرق شعبية تعبر عن فرحة العيد المتوارثة في هذه المناسبة تاريخياً، إلى جانب تحضير القهوة السعودية وتقديمها بالمجلس الرئيسي في بيت البسام التراثي، وتجهيز الاستديو التراثي بمعدات تصوير احترافية بحيث يُمكن للزائر أخذ صور تذكارية فورية بطابع تراثي.وستجسد فعاليات العيد في بيت البسام التراثي الحياة المجتمعية أيام العيد في الماضي، وذلك عبر قصص من الحياة اليومية في جميع أنحاء البيت، بدءاً من استقبال الزوار مروراً بالألعاب الشعبية إلى الوصول لفعالية الحناء، كما ستحيي الهيئة عادة توزيع حلوى العيد في "بيت البسام" كأحد العادات القديمة، إضافة إلى فعالية المكتشف الصغير المخصصة للأطفال للتوعية والتعريف بأهمية أعمال التنقيب الأثري في المملكة ، وعدسة مكبرة لاستكشاف الطفل للآثار، إلى جانب توفير كتاب التلوين للمواقع التراثية السعودية المسجلة في القائمة التمثيلية للتراث العالمي لليونسكو.وتهدف هيئة التراث من خلال فعاليات عيد الفطر في بيت البسام التراثي إلى إحياء الموروث الثقافي لدى المجتمع السعودي في عيد الفطر، وتسليط الضوء على مختلف العادات والتقاليد المتوارثة جيلاً بعد جيل، إلى جانب تفعيل الأصول التراثية، وتحفيز المجتمع على زيارتها والتعرف على قيمتها التاريخية.// انتهى //01:13ت م0014