المدينة المنورة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي نجاح الخطة التشغيلية لليلة ختم القرآن، وكثفت الوكالة من جهودها لتوفير كافة الخدمات لتقديم أرقى وأعلى مستویات الخدمة للزوار والمصلین .وعملت الوكالة على تنظيم الحشود في الممرات والساحات واتباع آلیة التعامل مع الحشود وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وتذلیل كافة العقبات تسھیلاً على الزائرین والمصلین بھدف ضمان انسیابیة حركة الحشود البشریة في عموم المسجد النبوي بدون أي معوقات للحركة لتمكینھم من أداء عباداتهم وطاعاتھم في أجواء إیمانیة مفعمة بالروحانیة والطمأنینة .ووفرت الوكالة كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم.كما كثفت الوكالة من أعمالھا في أروقة المسجد النبوي وساحاته من خلال التطھیر والتعقيم لتھیئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلین.ووفرت الوكالة حافظات ماء زمزم المبارك وتوزيع عبوات ماء زمزم في كافة المسجد النبوي لإيصال الماء لجميع الزوار والمصلين.// انتهى //01:16ت م0015