الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسدعا سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية)، طرفي الصراع في جمهورية السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار، والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.// انتهى //01:55ت م0018