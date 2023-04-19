سياسي / سفراء دول مجموعة الرباعية يدعون طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار
الخميس 1444/9/29 هـ الموافق 2023/04/20 م واس
الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس
دعا سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية)، طرفي الصراع في جمهورية السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار، والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.
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