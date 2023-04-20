تبوك 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسكثّفت أمانة منطقة تبوك جهودها في أعمال الرقابة الميدانية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية ومحلات بيع الحلويات والمطاعم والمطابخ، استعداداً لقرب عيد الفطر، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية.وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للرقابة والامتثال بالأمانة نفذت خلال الـ10 أيام الماضية 1050 زيارة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية ومحلات بيع الحلويات والمطاعم والمطابخ, وأسفرت عن إصدار 242 مخالفة وإغلاق 22 محلاً مخالفاً, ومصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر وتالفة وفاسدة تقدر بـ 427 كيلو جراماً، تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها.وأشارت الأمانة إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن خططها التنظيمية والرقابية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك وصحة المواد الغذائية ورفع مستوى الالتزام بمعايير النظافة العامة، إضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية، داعيةً الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.يذكر أن أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها بالمحافظات أنهت استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بعيد الفطر, من خلال تزيين الطرق والميادين بمدينة تبوك والمحافظات وتجهيز الحدائق والمتنزهات، وتكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم ومحلات الحلويات, كما وضعت خطة عمل لنظافة ساحات الجوامع والمصليات التي تقام فيها صلاة عيد الفطر للعام الحالي, إضافة إلى تركيب مدات الزينة على أعمدة الإنارة بطول 15000 متر ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسية لمدينة تبوك ومحافظاتها.// انتهى //02:22ت م0020