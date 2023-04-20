القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسحقق فريق البنك الأهلي فوزاً صعباً وثميناً على ضيفه حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على إستاد القاهرة، في إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز رفع فريق البنك الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تكبد حرس الحدود الهزيمة الرابعة عشر له في الدوري؛ ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الأخير.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه فيوتشر بدون أهداف، ورفع فيوتشر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما أصبح رصيد طلائع الجيش 18 نقطة في المركز السابع عشر.كما حقق فريق فاركو فوزاً كبيراً على غزل المحلة بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ويستمر في المركز الـ8 بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //02:28ت م0022