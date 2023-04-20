تبوك 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واساختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك فعاليتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام من خلال تنفيذها لعدد من البرامج التوعوية الصحية كان آخرها برنامج "احمي قلبك" بالتعاون مع جمعية أثر للتطوع الصحي، وبمشاركة عدد من المتطوعين الصحيين من أبناء وبنات المنطقة.وهدف البرنامج الذي استفاد منه مايزيد عن 800 زائر من المواطنين والمقيمين إلى التوعية والتثقيف في جوانب الصحة العامة وتقديم الاستشارات الطبية العامة.// انتهى //02:32ت م0024