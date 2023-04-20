الدمام 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستُوّج المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، بالمركز الثاني والميداليات الفضية في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب (مواليد 2002)، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي بنتيجة (25-34)، في اللقاء الذي جمعهم، على صالة رشاد خوجة بالمهدية في تونس.وحصل لاعب المنتخب السعودي مرتجى الخضراوي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال زميله حسين فريج جائزة أفضل جناح أيمن في البطولة، فيما حصل اللاعب علي آل محسن على جائزة أفضل صانع لعب.// انتهى //03:13ت م0027