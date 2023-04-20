أنجامينا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسقتل 17 شخصا على الأقل بهجوم مسلح على مجموعة من الرعاة الرحل في جنوب تشاد.وأوضح المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح أن جماعة مسلّحة متمركزة بدولة مجاورة لتشاد، شنّت هجوماً على مدنيين في منطقة لوغون أورينتال يوم الثلاثاء، قبل أن يتدخل الجيش.وأضاف أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في الهجوم، قبل أن يطرد الجيش المسلحين وقتله 13 منهم.// انتهى //03:19ت م0028