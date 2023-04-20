سكاكا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسيشارك مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف في حملات الرقابة الميدانية وذلك للتأكد من جودة وصلاحية الأغذية المعروضة في المنشآت والأسواق، وضمان صحة المواطنين والمقيمين.ونفذت أمانة الجوف ممثلة في بلدية وسط سكاكا حملة رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمشاركة وحدة متنقلة من مختبر سلامة الأغذية للكشف على الأغذية وتحديد العينات الفاسدة لمصادرتها وإتلافها فورا.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 436 كيسا من المنتجات الغذائية المتنوعة من لحوم وخضروات وخبز وغيرها غير صالحة للاستهلاك.ودعا الحموان الجميع للتعاون مع الأمانة وبلدياتها وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.// انتهى //04:59ت م0031