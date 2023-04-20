ينبع 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستواصل محافظة ينبع ومراكزها عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال تكليف عدد من موظفي المحافظة والمراكز من خلال أقسام الحقوق العامة والخاصة والشئون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات وذلك من أجل العمل على إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين من خلال أوقات الدوام من الأحد حتى الخميس من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة.من جهة أخرى يؤدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام بمصلى العيد بينبع بعد ذلك يستقبل المهنئين بالعيد بقصر الضيافة بالمحافظة .// انتهى //05:14ت م0033