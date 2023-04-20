لندن 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الدفاع البريطاني بن والاس لقاءات مع كبار قادة الدفاع والأمن الأمريكيين، بما في ذلك نظيره الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وبحث وزراء الدفاع القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها قضايا الدفاع والأمن وحلف شمال الأطلسي واتفاقية أوكوس الأمنية.وأكد وزير الدفاع البريطاني في تصريحٍ له أهمية الشراكة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها أقرب حليف وشريك دفاعي للمملكة المتحدة.// انتهى //05:21ت م0034