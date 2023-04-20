بكين 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسالتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الغابوني علي بونجو أونديمبا، الذي يزور بكين حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح الرئيس الصيني خلال اللقاء أنه في عالم يمر بتغيرات عميقة، دعمت الصين والغابون بعضهما البعض في دفع مصالحهما المشتركة والتمسك بالنزاهة والعدالة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن النمو القوي والمستدام للعلاقات الثنائية يخدم المصالح المشتركة طويلة الأمد للبلدين.// انتهى //07:06ت م0043