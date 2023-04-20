جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسغادر فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي اليوم جدة.وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //08:07ت م0045