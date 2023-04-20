عام / فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر جدة
الخميس 1444/9/29 هـ الموافق 2023/04/20 م واس
جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس
غادر فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي اليوم جدة.
وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد عبدالله بن ظافر.
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