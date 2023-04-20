القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين.وسلطت الضوء على مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية سامح شكري حول تطورات الأزمة في السودان مع نظرائه في المملكة المتحدة وسلطنة عمان وتشاد.وواكبت تطورات الأوضاع في السودان، مشيرة إلى تبادل طرفي النزاع الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها لمدة ٢٤ ساعة.وتطرقت إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة اعتقال جيش الاحتلال طفلا فلسطينيا من مخيم عسكر بالقرب من مدينة نابلس، وإصابة ثمانية فلسطينيين خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأخبرت صحف مصر أن 29 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع الأول من أمس في أحد مستشفيات بكين، وفق حصيلة رسمية جديدة.// انتهى //09:01ت م0046