بكين 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض (LPR) لمدة عام واحد ، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عن الشهر السابق بنسبة 3.65 في المئة.وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين - وفقًا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية - أن مؤشر LPR لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.3 في المئة.وخفضت الصين سعر الفائدة لمدة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65 في المئة في أغسطس 2022، بينما خفضت سعر الفائدة لمدة تزيد عن خمس سنوات في العام الماضي.// انتهى //09:12ت م0047