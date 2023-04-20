القدس المحتلة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصاعد اعتداءات المستوطنين في مدينة الخليل، وهدمهم خمسة محال تجارية، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، خلال اقتحام بلدات فلسطينية بالضفة الغربية.وتطرقت لمطالبة وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي بالتحرك، لوقف انتهاكات الاحتلال، واعتداءاته في مدينة القدس، التي تأخذ منحى تصاعدياً خطيراً، وتحذيره من مخططات استيطانية واسعة، يجري الإعداد لها في اللجان الإسرائيلية المختلفة، بما في ذلك مخطط هدم عشرات المنشآت التجارية في حي واد الجوز، لتنفيذ ما يسمى بمخطط "وادي السيليكون"، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين في المدينة.وأخبرت صحف الخميس عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، لإزالة الأعلام الفلسطينية، ومواصلة تدفق عشرات آلاف الفلسطينيين للأقصى، للصلاة فيه، متحدين إجراءات قوات الاحتلال.وركزت على دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني بأهمية إنجاح مؤتمر المانحين القادم والذي ترأسه النرويج، والخروج بنتائج تفرض على الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بوعوده، والاتفاقيات الموقعة معها.//انتهى//09:56ت م0048