الخرطوم 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسركّزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على حثّ سفراء “الرباعية الدولية” بالسودان أطراف الصراع على “الالتزام بسلامة وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير ممراتٍ آمنة للعمليات الإنسانية”.ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” عن توقف الأنشطة الإنسانية في عدة ولايات سودانية بسبب انعدام الأمن.وأبرزت صحف الخميس تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه تطرق في محادثة هاتفية مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للوضع في السودان وأهمية وقف إطلاق النار.ونشرت إعلان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس أنه بحث مع نظيريه المصري والإماراتي سبل العمل بشكل جماعي لحل النزاع في السودان.// انتهى//10:38ت م0049