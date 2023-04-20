القدس المحتلة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت عدة منازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.وأفادت مصادر فلسطينية أنَّ من بين المعتقلين أسرى محررين، وصحفياً وشاباً من القدس.كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم وحطمت مركبتين للفلسطينيين، وخلفت كذلك دماراً في أحد المنازل بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واقتحمت تلك القوات مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.//انتهى//11:16ت م0051