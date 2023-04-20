جيزان 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر - بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //12:00ت م0055