تونس 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي في ديسمبر القادم.وتناولت تجديد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الدولي إلى ليبيا عبد الله باثيلي الذي يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا.وكتبت صحف تونس عن تمكن الجيش الصومالي من فرض السيطرة على قرى عدة بإقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو.// انتهى //12:44ت م0056