بغداد 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الحفاظ على صلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث في العراق كجزء من الإصلاح السياسي وعدم التداخل بالصلاحيات.وتناولت دعوة ديوان الوقف السني لتحري هلال شهر شوال مساء اليوم، متطرقة إلى الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر في بغداد والمحافظات، حيث أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عدم قطع الشوارع خلال فترة العيد.وعرجت صحف بغداد على الدعوات الدولية للأطراف المتنازعة في السودان إلى حماية المدنيين والبعثات والمنظمات الدولية وفسح المجال للمساعدات الإنسانية.وأشارت إلى مباحثات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مع نظيريه المصري والإماراتي تطورات الأوضاع في السودان وسبل الإسهام في حل الخلافات.وتابعت صحف العراق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل، واستمرار حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال ومحاولة زيادة المخططات الاستيطانية في القدس.// انتهى //12:45ت م0057