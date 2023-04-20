جيزان 20 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستشهد الحركة التجارية بأسواق منطقة جازان هذه الأيام مع قرب عيد الفطر المبارك ختام شهر رمضان كثافة عالية من المتسوقين لتأمين احتياجات ومستلزمات العيد ، حيث تمثل كسوة العيد أحد مظاهر الفرح لمختلف أفراد الأسرة، بهذه المناسبة العظيمة.وهيّأت المراكز والمجمعات التجارية بمدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة، معروضات متنوعة من الملابس والإكسسوارات النسائية والعطورات، والهدايا والأحذية والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية وغيرها، إضافةً إلى الألعاب والحلويات التي تزداد في هذه الأيام لتدخل البهجة والسرور على أفراد الأسرة، مقدمةً عروضها التسويقية لهذه الفترة من العام، التي تُعد أهم مواسم البيع، نظراً للإقبال المرتفع من قبل المتسوقين .وعدّ متعاملون في الأسواق الإقبال الحالي من قبل المتسوقين الأعلى بين نسب التسوق في مختلف أيام العام، إذ يسعى الجميع للوفاء بمتطلبات الأسرة لهذه المناسبة السعيدة ، من الااحتياجات المنزلية وشراء الملابس الجديدة لأفراد الأسرة، وذلك في تأكيد فرحة وبهجة العيد.// انتهى //13:10ت م0058