بكين 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ جلسة محادثات مع رئيس جمهورية الجابون علي بونجو أونديمبا، الذي يزور بكين حاليًا.وبحث الجانبان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، إضافةً إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.وشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التعاون الثنائي في عدة مجالات مثل الاستثمار والزراعة والإسكان والبناء الحضري وتغير المناخ.// انتهى //13:16ت م0059