القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسوصل عدد من عناصر القوات المسلحة المصرية إلى مقر سفارة بلادهم في السودان، تمهيداً لعودتهم إلى مصر في ضوء إجراءات تأمين شامل وعبر ثلاث رحلات متتالية.وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ - في بيان - أنه تم اليوم وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة مصر .وقال إنه في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشاركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس اتخاذ جميع إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في أحد المطارات بالأراضي السودانية؛ للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.وأكد المتحدث صحة وسلامة جميع العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن والموجودة بمكتب السفارة المصرية بالخرطوم.// انتهى //13:35ت م0061