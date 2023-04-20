جيزان 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأسهم اقتراب حلول عيد الفطرالمبارك في زيادة الإقبال على صالونات الحلاقة في منطقة جازان ، الذي يتزايد حتى يبلغ ذروته ليلة العيد والساعات الأخيرة التي تسبق صلاة عيد الفطر المبارك.ويلفت النظر خلال الأيام الحالية الكثافة الكبيرة من راغبي الحلاقة أمام أبواب الصالونات قبل أن تشرع أبوابها لاستقبال الزبائن لضمان الحصول على مقعد مبكر أو الحجز في وقت متاح، ابتهاجاً بفرحة العيد، خاصة من الأطفال والشباب.وفي الوقت الذي تختلف فيه تسعيرة الحلاقة من محل لآخر تبعا لمستوى الخدمة المقدمة، يفضل كثيرون التعامل مع الحلاق ذاته الذي اعتادوا عليه طوال العام ، حتى وإن تطلب الأمر وقتاً أطول في انتظار الدور للحلاقة.وأكد عدد من الحلاقين أن مواسم الأعياد تمثل ذروة العمل والكسب لدى صوالين الحلاقة، مما يستدعي زيادة ساعات العمل لمواكبة كثافة الإقبال، واستثمار هذا الموسم بشكل جيد.// انتهى //13:59ت م0064