الشقيق 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسكثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الشقيق ، جولاتها الرقابية على منافذ بيع الحلويات، و صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس، استعداداً لقرب عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وطرق تخزينها وحفظها.وأوضح رئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي، أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن خططها التنظيمية والرقابية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، والالتزام بوضع التسعيرات لتلك السلع التي يكثر الإقبال عليها خلال العيد، مبيناً أنه تم عملها من الزيارات غير المجدولة على تلك المحال .ووجّهت بلدية الشقيق عدة رسائل توعوية تمثلت في مجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها، مثل مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء، والتأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى، والتأكد من تغليف الحلويات وسلامتها قبل شرائها، وعدم شراء الحلويات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية.ودعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.//انتهى //14:00ت م0065