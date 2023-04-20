الكويت 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 4ر32 نقطة، ما نسبته 46ر0 في المئة، لتصل عند مستوى 67ر7155 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 103 ملايين سهم، بقيمة 3ر29 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 8110 صفقات نقدية.وحقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 20ر0 في المئة، ما يعادل 2ر11 نقطة، ليغلق عند مستوى 37ر5590 نقطة، بعد تداول 2ر37 مليون سهم، عبر 2552 صفقة نقدية، بقيمة 4 ملايين دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 5ر40 نقطة أو 51ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 65ر7935 نقطة، من خلال تداول 8ر65 مليون سهم، بقيمة 2ر25 مليون دينار، عبر 5558 صفقة.وصعد مؤشر (رئيسي 50) بـ 45ر0 نقطة، ليبلغ مستوى 51ر5599 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 في المئة، من خلال تداول 33 مليون سهم، عبر 2033 صفقة نقدية، بقيمة 3 ملايين دينار.// انتهى //14:10ت م0066