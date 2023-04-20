تونس 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسجدّدت تونس، تأكيدها على ضرورة الحل الوطني في ليبيا، وذلك عبر حوار شامل يجمع مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر والتهديدات الأمنيّة.وأوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية أن المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الأفريقي حول المصالحة في ليبيا برئاسة تونس عبر تقنية الفيديو أجمعوا، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مشيدين بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية والدّور الرّيادي الجامع الذي يقوم به المجلس الرئاسي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.وأثنى المشاركون، على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية، ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.وأعربوا عن الأمل في أن يُتوج هذا المسار، بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا، وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرخاء.// انتهى //15:03ت م0073