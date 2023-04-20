الرباط 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في ولاية كلورادو الأمريكية الليلة الماضية، مجموعة من كبار المسؤولين في مؤسسات أمريكية ودولية مهتمة بالفضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وعقد الدكتور المالك، على هامش مشاركته في الدورة الـ38 لمنتدى الفضاء العالمي، اجتماعات مع نائب حاكم ولاية كولورادو ديان بريمافيرا، والمدير التنفيذي لمعهد "مايلو" الأمريكي لعلوم الفضاء ديفيد توماس، ونائب رئيس شركة الطيران والدفاع "بلو أوريجين" لارس هوفمانن، ورئيسة جامعة الفضاء الدولية بفرنسا الدكتورة باسكال إيهرينفروند، ونائب الرئيس الدولي للشركة الأمريكية لوكهيد مارتن للفضاء رود دروري.وتركزت محاور هذه اللقاءات حول بحث آفاق التعاون في توفير فرص التدريب والمنح الدراسية للطلاب والباحثين من الدول الأعضاء بالإيسيسكو في الجامعات الأمريكية، وآليات بناء شراكة في مجال تأهيل الشباب من العالم الإسلامي في مجالات التكنولوجيا الحديثة وصناعة الطيران، وإنشاء منصة رقمية تعليمية لعلوم الفضاء، بالإضافة إلى التعاون لإنشاء مركز الإيسيسكو لعلوم الفضاء.// انتهى //15:20ت م0076