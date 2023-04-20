نجران 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بعيد الفطر المبارك, من خلال تزيين الطرق والميادين بمدينة نجران ومحافظاتها وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة.وأكدت الأمانة جاهزيتها من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ،و وضع خطة متكاملة لأعمال النظافة لساحات الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد ، وتكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم ومحال بيع الحلويات ، ومحال الحلاقة .وأشارت أمانة نجران إلى إنهاء أعمالها في تركيب مدات الزينة على أعمدة الإنارة ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسية لمدينة نجران ومحافظاتها، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة وصيانتها، و تهيئة 92 حديقةً و 33 ممشى رياضياً و 8 منتزهات.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى التعاون مع أمانة المنطقة والبلديات في الحفاظ على المرافق العامة، و الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .// انتهى //15:22ت م0077