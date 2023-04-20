الباحة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأكملت أمانة منطقة الباحة استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام 1444هـ، الذي يتضمن تنظيم أكثر من 60 فعاليةً، تقام في 180 منتزهاً وحديقةً وساحة بلدية على مستوى المنطقة.وأوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة المنظمة لاحتفال المنطقة بعيد الفطر الدكتور علي السواط أنه إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة سوف يتم تكثيف الفعاليات والمهرجانات التي تصنع البهجة والسرور والفرحة لدى الأطفال والأسر والأهالي والمقيمين والزائرين.وقال " وضعت أمانة المنطقة ومنذ وقت مبكر خطة عمل للاستعداد، تم من خلالها تحسين وتجميل مداخل المدن والمحافظات والمحاور الرئيسية والميادين والساحات العامة، إذ تم صيانة الطرق بطول 133 كم طولي، وتركيب عقود الزينة والإضاءات الجمالية ولوحات التهنئة بواقع 1233 لوحةً، وتم تشغيل 55 شاشةً إلكترونيةً على الطرق الرئيسية، إضافة إلى صيانة أكثر من 500 تجمع لألعاب الأطفال و 7000 عمودَ إنارة، وزراعة أكثر من 30,000 من الورود وزهور الزينة، وتجهيز ما يزيد على 240 تجمعاً لدورات المياه ومواقف السيارات في الأماكن التي يقصدها الزوّار والمرتادون" .وأشار إلى أن الأمانة قد سخّرت جميع الجهود والموارد اللازمة لتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وأماكن إقامة الفعاليات في جميع المواقع بمدينة الباحة ومدن ومحافظات المنطقة وذلك لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال أيام العيد الثلاثة، مضيفاً أن فعاليات العيد بمدينة الباحة ستقام على مدى خمسة أيام متواصلة في عدد من المواقع ومنها: منتزه رغدان، منتزه الأمير حسام بالقيم، منتزه الشروق، حديقة الأمير محمد بن سعود، ساحة السوق في المنطقة المركزية، وممشى طريق الإمام محمد بن سعود بالحاوية.وبيّن أن الفعاليات التي تستمر في أيام إجازة العيد متنوعة وتلبي احتياجات الأسر والأطفال وكبار السن والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن العروض الشعبية والفولكلورية والمسابقات ومسرح الطفل والأزياء التنكرية، ومهرجان الأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسيرة الخيول العربية، ومسيرة الدبابات، واستعراض السيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى فعالية الألعاب النارية وعددها 12 فعاليةً ستنطلق في 10 مواقع في مساء أيام العيد في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة.وأضاف الدكتور السواط أن أمانة منطقة الباحة ستطلق في إجازة العيد حزمة مبادرات مجتمعية أبرزها: معايدة الأهالي والأطفال وتوزيع الهدايا وباقات الورود على مرتادي المنتزهات والأماكن العامة، وزيارة المرضى المنومين في المستشفيات وذوي الإعاقة، ومعايدة الجهات الأمنية، بالإضافة إلى مبادرة (لن ننساهم) لتكريم ذوي الشهداء والأسر المحتاجة.كما أكد أمين منطقة الباحة أن الفرق الميدانية من مشرفي وموظفي أمانة منطقة الباحة يقومون بالعمل وفق دوريات طوال أيام إجازة العيد، حيث سيتم تكثيف أعمال الرقابة الصحية الدورية على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ ونقاط الذبح، والمحال التجارية ومحال الحلويات وصالونات الحلاقة، ومضاعفة الجهود في أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال حضور فرق وعمال النظافة في الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة على مدار الساعة بواقع 1800 عامل، كما تم تفعيل قنوات العمل التطوعي وإتاحة الفرص للمتطوعين لتسجيل ساعات معتمدة للتعاون مع الأمانة في الإرشاد والتوجيه والتوعية والتثقيف والمشاركة والإشراف على بعض الفعاليات والمهرجانات، مهيباً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، أو عبر حساب الأمانة الرسمي على منصة (تويتر).//انتهى//15:29ت م0078