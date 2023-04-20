القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان، ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي، في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني في تحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.// انتهى //15:38ت م0079