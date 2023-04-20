نجران 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسثمَّنَ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، النتائج التي أحرزها فريق فرسان نجران، في السباقات والبطولات المحلية لمهارات الفروسية.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ،رئيس الفريق إبراهيم بن علي أبو ساق يرافقه الفارسان عبدالله ناصر آل سليم ، وهادي بن علي آل شرية .//انتهى//16:06ت م0081