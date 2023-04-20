سكاكا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , تابع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان مع الجمعيات ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة , البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر بالمنطقة الذي دُشنه سمو أمير المنطقة .كما وجه سمو أمير الجوف بالتعريف بالحملة , حيث قدّم وكيل الإمارة زكاة الفطر عن طريق المنصة حاثاً محافظي المحافظات ومنسوبي الإمارة بالاستفادة من البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات وهي منصة تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة وتضمن لهم سرعة إيصال الزكاة لمستحقيها عبر خيارات السداد السريعة والآمنة.فيما أكد على الجمعيات الأهلية بضرورة الاستفادة من هذه المنصة وإيصال هذه الزكوات لمستحقيها.// انتهى //16:13ت م0082