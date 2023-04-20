الدوحة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واساقفل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً 17.68 نقطة، أي بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و930.33 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 90 مليونا و297 ألفا و481 سهما، بقيمة 233 مليونا و688 ألفا و749.469 ريال، نتيجة تنفيذ 11641 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //16:22ت م0084