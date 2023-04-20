واشنطن 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسلقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما في أوكلاهوما الأمريكية إثر أعاصير ضربت الولايات المتحدة وسط أحوال جوية شديدة.وأكدت أجهزة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماكلين بجنوب وسط الولاية، في بيان مقتل الشخصين، موضحة أن جهود البحث والإنقاذ لازالت متواصلة، وأن "الطواقم تستجيب لتقارير عن جرحى وأشخاص محاصرين في ملاجئهم".وأضافت: "نقوم بعمليات بحث في مسار بطول عشرة أميال تقريبا (حوالى 16 كيلومترا)"، منبهة إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا مع تكشف حجم الدمار.// انتهى //16:23ت م0085