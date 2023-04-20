الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عن دخولها السوق الأوروبية من خلال "توال"، الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد توقيع "توال" اتفاقية استحواذ على أصول أبراج الاتصالات التابعة لـ United Group، بقيمة اجمالية بلغت 1,220 مليار يورو ما يعادل خمسة مليارات ريال تقريبا لتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة نحو التوسع على المستوى العالمي.ويمثل هذا الاستحواذ خطوة نوعية أخرى لمجموعة stc في تنفيذ استراتيجية التوسع والنموالمستمرة بعد دخولها في عدد من القطاعات الواعدة و استثماراتها في تقنية المعلومات و أنترنت الأشياء و الحوسبة السحابية و أمن المعلومات و الخدمات المالية الرقمية و الترفيه الرقمي و كذلك توسعها الجغرافي في دول البحرين والكويت و ماليزيا من خلال شركاتها التابعة.هذا التوسع لشركة "توال" في القارة الأوروبية سيتيح للشركة امتلاك أصول نوعية في البنية التحتية الرقمية من خلال امتلاك و تشغيل 4830موقع في 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.وستوفر هذه الصفقة مجموعة كاملة من خدمات البنية التحتية للاتصالات بدأً من أبراج الاتصالات، والخلايا الصغيرة على أسطح المباني، وصولاً إلى حلول التغطية داخل المباني، كجزء من اتفاقية الخدمات الرئيسية التي من خلالها سيتم تأجير هذه المواقع لمدة 20 عامًا لشركة United Group لتقديم خدمات الاتصالات, كما ستنشر "توال" أكثر من 2000 برج اتصالات إضافي لتعزيز مشاركة البنية التحتية مع مزودي خدمات الاتصالات والعمل على الاستمرار في توسع هذه الشراكات.وتخضع الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية في بلغاريا وسلوفينيا. وعند الانتهاء منها ستكون الشركة المالكة لهذه الأصول "TAWAL Europe" لتكون الشركة التابعة لتوال و ذراعها للتوسع في القارة الأوروبية.وعن هذا التوقيع قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، م/ عليان الوتيد: " تمثل هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة لشركة توال لتنفيذ استراتيجيتها في التوسع الجغرافي في أسواق البنية التحتية الرقمية حول العالم, كما تأتي استمراراً لتنفيذ استراتيجيتنا في مجموعة stc في التوسع و النمو من خلال شركات المجموعة و تعزز التزامنا بالاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية و البنية التحتية الرقمية إستمراراً لدور المجموعة الرائد في تمكين التحول الرقمي" .من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة توال، المهندس محمد الحقباني،: "سعيدين بهذه الخطوة في التوسع نحو الأسواق العالمية من خلال أول استثمار لنا في السوق الأوروبية، حيث نستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعّالة للبنية التحتية لشركائنا مع توفير أفضل الحلول بجودة عالمية، وتعّد اتفاقية الخدمات مع United Group خطوة هامة في رحلتنا التوسعية الدولية".وتمتلك "توال" حاليًا محفظة تضم أكثر من 16.000 برج اتصالات، كما تدعم خطط التحول الرقمي، وتعمل على توسيع نطاق وصولها إلى المدن والمناطق البعيدة، وتعمل بشكل مستمر على طرح تقنيات جاهزة للمدن الذكية مثل أبراج الاتصالات والأعمدة الذكية القادرة على استضافة خدمات 5G وإنترنت الأشياء والحلول الداخلية والخلايا الصغيرة.// انتهى //16:28ت م0086