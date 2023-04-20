جيزان 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسسجلت محلات بيع العطور والبخور في المراكز التجارية والأسواق بمنطقة جازان ارتفاعا في عدد المتسوقين لشراء العطور وعود البخور ودهن العود مع قرب عيد الفطر المبارك .وبين عدد من الباعة في الأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة أن زيادة الطلب والإقبال المتزايدين خلال هذه الفترة على شراء العطور و العود والبخور، ترجع لحرص المتسوقين على شرائها بغرض الاستخدام الشخصي أو تقديمها هدايا للأقارب والأصدقاء بمناسبة العيد ، كونها موروثاً وعادات أصيلة اعتاد عليها الأهالي ، حيث تتعدد الأصناف التي تستعمل في تعطير الجسم، والملابس، والمجالس التي تعد لاستقبال المهنئين في مثل هذه الأيام التي تدعو للفرح والبهجة والسرور وقوة الترابط الاجتماعي ، ومنها العود والعنبر، إضافة إلى بعض الأصناف الجاهزة التي تمتاز بالجودة من العطور والبخور والعود.فيما أكد عدد من المتسوقين زيادة عدد مرتادي تلك المحال ، مع توفر العطور والعودة والبخور بمختلف الأنواع ، وبالأسعار التي تلبي رغباتهم بحسب نوع العطور المطلوبة فقاً للقدرة الشرائية للمتسوقين.كما تشهد المراكز التجارية والمحلات المتخصصة في بيع الحلويات طلبا متزايداً من المتسوقين مع قرب عيد الفطر المبارك على الحلويات التي تقوم تلك المحلات بتوفير أنواع مختلفة منها, فضلاً عن طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لاقتناء الحلويات.ويحرص أهالي المنطقة والمقيمون بها على شراء الحلويات ابتهاجاً بمقدم عيد الفطر المبارك ، حيث يعد شراء الحلويات وتقديمها للزائرين والمهنئين بالعيد السعيد للرجال والنساء, على حد سواء وخاصةً الأطفال, وذلك إعلاناً للفرح بهذه المناسبة الدينية العظيمة واعترافاً بفضل الله تعالى على إتمام صيام الشهر الكريم.كما يواكب الاهتمام بشراء الحلويات, اهتماماً آخر باقتناء الآنية المخصصة لتقديم الحلوى, حيث تعرض الأسواق والمحلات التجارية حالياً أنواعاً مختلفة من تلك الآنية بأحجام وأنواع يمتاز كل نوع منها بميزة أخرى عن غيره ويحرص المتسوق على اقتناء الأواني الجميلة والمتميزة, حيث توضع الحلويات في تلك الأواني ويتم تقديمها للمهنئين بعيد الفطر المبارك.// انتهى //16:28ت م0087