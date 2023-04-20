المدينة المنورة ٢٩ رمضان 1444هـ الموافق ٢٠ أبريل 2023 م واستكثف وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها ممثلةً بإدارة الأمن والحراسات مهامها ، لتأمين منطقة الاعتكاف في مسجد المصطفى ، والتدقيق على التصاريح الإلكترونية، لتنظيم دخول المعتكفين، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالدخول، ويتم ذلك عبر ثلاثة مداخل مهيأة لدخول المعكتفين.كما تقوم إدارة الأمن والحراسات على تأمين السلالم الكهربائية والمصاعد المؤدية إلى سطح الحرم لتسهيل حركة الزوار، وتعمل الإدارة أيضًا على الحراسات الأمنية والمحافظة على الممتلكات والإشراف عليها، بمبنى وكالة شؤون المسجد النبوي، ومبنى 6 الجنوبي، والمكتبة والمخطوطات والمستودعات، والمحطة المركزية ونفق الخدمات.// انتهى //16:28ت م0088