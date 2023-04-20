القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، تناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة.وشدد الوزير شكري خلال الاتصال على ضرورة تكامل الجهود وحث الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ حفاظاً على أرواح وممتلكات الشعب السوداني.من جانبه، أعرب الوزير الهندي عن قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والرعايا الأجانب الموجودين هناك.// انتهى //16:52ت م0089