نجران 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسدشَّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للتحول الرقمي لإمارة المنطقة ، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات يحيى آل منصور ، وعدد من منسوبي الشركة .ونوَّه سموه بالحِراك التنموي الذي تشهده مناطق المملكة في جميع المجالات بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ، لنهضة تنموية شاملة من ضمنها التحول الرقمي، الذي يُعدُّ عاملاً مهماً يهدف إلى تمكين جميع القطاعات الحكومية من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية في ظل الرؤية الحكيمة لولاة الأمر ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.واستمع سموه من فريق العمل إلى شرحٍ متكامل ، عن محاور الخطة الاستراتيجية وأهدفها المشتملة على تطوير خدمات الأعمال وآليات اتخاذ القرار ، وتطوير القدرات والبنية الرقمية والالتزام بمعايير التحول الرقمي للإمارة ، وزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي ، والتركيز على محورية المستفيد ، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين ، وإعادة هندسة العمليات والإجراءات والعمل على أتممتها بشكل كامل ، إضافةً إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي في الإمارة وتطوير قيادات التحول الرقمي خلق بيئة رقمية محفزة ، وطرح العديد من المبادرات الاستراتيجية للتحول الرقمي.وثمَّن سمو أمير منطقة نجران جهود فريق العمل من إمارة المنطقة وشركة اتحاد عذيب للاتصالات ، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل على تنفيذ هذا العمل ، وتحقيق التطلعات في تمكين الأمارة رقمياً من خلال استخدام أفضل التقنيات الرقمية ، وأحدث الأنظمة المطورة لتلبية احتياجات الأعمال والخدمات ، وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لزيادة رضا المستفيدين من خدمات الإمارة.//انتهى//17:02ت م0091