عرعر 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من (1 - 28 رمضان ) للعام الحالي جولات رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومستلزمات الأسر للعيد ومراقبة أسعارها باجمالي 1020 جولة ميدانية شملت السلع الرمضانية وجولة على الوكالات للمركبات وجولة على الأجهزة الكهربائية ، بالإضافة إلى الجولة التفتيشية الميدانية العامة على جميع المنشآت والمراكز التجارية.وأوضح الفرع أن الجولات شملت مدينة عرعر والمحافظات والمراكز التابعة لها، مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق.وحث المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //17:03ت م0092