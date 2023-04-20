تونس 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية خلسة بمحافظتي المهدية ونابل.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، في بيان اليوم أنه تم إيقاف 229 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، عبر العديد من المراكب تقليدية الصنع.وأضاف أنّه تمّ أيضا حجز سيارة محل سرقة ومحركات بحرية وسترات نجاة ومضخة هواء وكمية من المحروقات ومبلغ مالي من العملة الصعبة لدى المهاجرين، مؤكدا أنّه تمّ اتخاذ إجراءات قانونية بشأنهم.// انتهى //17:54ت م0094