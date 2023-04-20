القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا؛ بشأن مستجدات الوضع في السودان.واستعرض الوزير شكري خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء الأزمة، وتأكيده على ضرورة الاستمرار في حث الأطراف السودانية، على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني، من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار.من جانبه، أعرب الوزير الهولندي عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب الموجودين هناك.// انتهى //17:59ت م0095