الرباط 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأنقذت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية، والعاملة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، 550 مهاجرًا غير نظامي، وذلك في الفترة من 08 إلى 18 أبريل الجاري.وأوضح بيان للبحرية المغربية أن هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، حاولوا العبور نحو الشواطئ الإسبانية في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع، ودراجات مائية، وعن طريق السباحة، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة المغربية، وتسليمهم إلى السلطات المختصة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية المعمول بها.// انتهى //18:01ت م0096