الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسنفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 6465 جولة ميدانية رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ؛ شملت جميع مناطق المملكة لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك 1444هـ، جولات تفتيشية ورقابية في مدن ومحافظات المملكة المختلفة بلغت (6465) جولة رقابية، رصدت خلالها (215) مخالفةً وأصدرت (460) إنذارًا، فيما بلغت الكميات المضبوطة أكثر من (8393) كيلو جرامًا، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وأكدت أن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت: عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات تظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك، ووجود الباعة الجائلين وعمالة مخالفة تمارس أعمال البيع والشراء، وحالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.وبيّنت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ وذلك بهدف التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لعمل أسواق النفع العام.// انتهى //18:06ت م0097