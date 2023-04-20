الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال: "في هذه الأيام الفضيلة المباركة، نستذكر ما منّ الله -عزَّ وجل- به علينا من نعمٍ عظيمة، ونشعر بالفخر والاعتزاز على ما قدمته المملكة العربية السعودية من خدمات جليلة للمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله".وسأل معاليه المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.// انتهى //20:12ت م0150