الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى إتمام شهر رمضان المبارك.ودعا معاليه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، ويعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير والبركات.كما رفع معاليه أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإتمام شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ سموه ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.// انتهى //20:12ت م0151