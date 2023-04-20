جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والوطن بخير وصحة وسلامة وعزة ورفعة، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله.// انتهى //20:13ت م0152